Экс-глава ФГИУ: от такой продажи Уктелекома потери тяжело посчитать

В Блоке Юлии Тимошенко считают, что украинская власть не смогла обеспечить проведение честного и прозрачного конкурса по продаже “Укртелекома”.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой БЮТ заявлении министра экономики и инфраструктуры оппозиционного правительства Александра БОНДАРЯ.

”Никакого прозрачного конкурса не было, и, к сожалению, власть в очередной раз потеряла возможность показать Украину миру как цивилизованную страну”, - отметил он.

А.БОНДАРЬ подчеркнул, что “Укртелеком” продан в интересах высшего руководства государства, а не в интересах страны”.

”Вместо того, чтобы на примере продажи наиболее привлекательного объекта Украины показать открытость и прозрачность приватизации и продемонстрировать желание власти действительно привлечь инвестиции, мы получили продажу под конкретного покупателя, заранее определенного и по заранее определенной цене”, - заявил министр оппозиционного правительства.

По его словам, “это экономическая потеря для государства, потеря имиджа”. “Фактически Украина пошла по пути арабских стран, где первые лица государства, как правило, владеют телекоммуникационными компаниями”, - сказал депутат.

А.БОНДАРЬ также убежден, что такая продажа “Укртелекома” – “это плохой сигнал для западных инвесторов, которым власть дает понять, что их здесь не желают видеть и не ждут”.

“Потери для экономики государства тяжело посчитать, поскольку под этот объект могли привлекаться в дальнейшем большие инвестиции”, - подчеркнул он.

Кроме того, А.БОНДАРЬ обратил внимание, что “Укртелеком” нуждается в миллиардных средствах на модернизацию. “Судьба монополиста стационарной связи не понятна, поскольку мы до сих пор не знаем, кто его реальный владелец, и есть ли у этого человека или структуры такие средства - тоже не известно”, - заметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, Фонд государственного имущества Украины подписал с ООО “ЕСУ”, дочерней компанией австрийского концерна ЕPIC, договор купли-продажи 92,79% государственного пакета акций ООО “Укртелеком”.

Реализационная цена 92,79% госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн., что на 75 млн. грн. больше его стартовой цены.