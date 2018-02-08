Комиссар ОБСЕ после визита на Закарпатье поддержал двуязычный подход в украинском образовании

Дзаньер выразил заинтересованность взаимодействовать с украинской властью относительно практических шагов для укрепления единства украинского общества.

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Дзаньер выразил поддержку двуязычному подходу в украинском образовании с целью сохранения самобытности национальных меньшинств и одновременно укрепления роли государственного языка.

Как говорится в сообщении на сайте ОБСЕ, Дзаньер 5-7 февраля посетил Закарпатье для ознакомления с межэтническими отношениями в регионе.

Верховный комиссар посетил Ужгород, Мукачево, Берегово и село Соломоново. Он обсудил вопросы, связанные с национальными меньшинствами и местными властями, сообществами меньшинств и другими заинтересованными сторонами.

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Особое внимание Дзаньер уделил проблемам меньшинств в области образования.

Он обменялся мнениями по поводу модальностей воплощения недавно принятого закона об образовании в Украине с представителями власти, национальных меньшинств и специалистами из сферы образования.

Также представитель ОБСЕ посетил несколько школ в регионе, включая школу, которая реализует пилотный проект двуязычного обучения.

«Двуязычное образование является эффективным средством найти баланс между сохранением и содействием развитию самобытности меньшинств, который одновременно позволяет осуществить успешную социальную интеграцию благодаря укреплению роли государственного языка», - подчеркнул Дзаньер.

В этой связи он приветствует использование этого подхода в многонациональном закарпатском регионе.

Верховный комиссар добавил, что будет сотрудничать с украинской властью относительно политических решений и практических шагов в укреплении интеграции украинского разнообразного общества.

Справка УНИАН. Новым законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком. В то же время языковые положения закона (статьи 7) вызвали обеспокоенность Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. В соответствии с заключением Венецианской комиссии, обнародованным 8 декабря украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи. Министерство образования и науки предложило три варианта имплементации ст. 7 относительно языка обучения в Украине, которые будут прописаны в законе «Об общем среднем образовании». Соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады весной.