"Точь-в-точь повторяет Coldplay": обновленную и без Потапа Настю Каменских обвинили в плагиате (видео)

Украинскую певицу Настю Каменских, которая начала сольную карьеру и уже объявила первое выступление без Потапа, обвинили в плагиате.

Пользователи сети обратили внимание, что новый трек проекта NK "Это моя ночь" очень похож на хит британских поп-рокеров Coldplay и дуэта The Chainsmokers "Something Just Like This". Об этом пишет в Instagram Super.ru.

"С почином. Настя Каменских ушла от Потапа и начала сольную карьеру с плагиата. Припев трека Каменских точь-в-точь повторяет хит The Chainsmokers и Coldplay - "Something Just Like This", - отметили авторы поста, разметив видео, в котором приводится сравнение песен.

Менее чем за сутки ролик собрал более 120 000 просмотров, вызвав активные дискуссии пользователей соцсети.

Отметим, что дебютный клип Каменских вышел только 2 ноября, а The Chainsmokers и Coldplay презентовали свой трек еще в феврале 2017 года.