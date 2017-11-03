Без Потапа и с детьми: "кубинская" красотка Настя Каменских показала свой первый сольный клип (видео)
11:15, 03 ноября 2017Общество
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В нем NK предстала перед зрителями в образе кубинской красотки, строптивый нрав которой не позволяет ей скрывать свои эмоции.
Известная певица Настя Каменских начала сольную карьеру. Потапа и Насти уже не будет.
Она представила свой первый клип на песню "Это моя ночь". Видео снял Алан Бадоев. В нем NK предстала перед зрителями в образе кубинской красотки, строптивый нрав которой не позволяет ей скрывать свои эмоции.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Потап и Настя заявили, что ставят "на паузу" свой проект. Потап уже представил свою "темную сторону" в новом сольном проекте ПТП.
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