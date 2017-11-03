Без Потапа и с детьми: "кубинская" красотка Настя Каменских показала свой первый сольный клип (видео)

Известная певица Настя Каменских начала сольную карьеру. Потапа и Насти уже не будет.

Она представила свой первый клип на песню "Это моя ночь". Видео снял Алан Бадоев. В нем NK предстала перед зрителями в образе кубинской красотки, строптивый нрав которой не позволяет ей скрывать свои эмоции.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Потап и Настя заявили, что ставят "на паузу" свой проект. Потап уже представил свою "темную сторону" в новом сольном проекте ПТП.