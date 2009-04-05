Налоговая накрыла конвертационный центр с оборотом почти 1 млрд

Сотрудники налоговой милиции Киевской области ликвидировали мощный межрегиональный конвертационный центр, при помощи которого за последние несколько лет в «тень» было направлено 900 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, организатором нелегального финансового образования оказался руководитель одной из столичных адвокатских компаний. Вместе с несколькими членами группировки юрист предоставлял легальным предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств, фиктивному банкротству, легализации товаров контрабандного происхождения.

Также, по данным налоговиков, это предприятие исполняло роль «налоговой ямы» для целого ряда реальных предприятий Киевской области и других регионов Украины, предоставляя им возможность незаконно формировать налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость, завышать валовые расходы и «отмывать» средства сомнительного происхождения.

В состав нелегальной финансовой структуры входило около 50 фиктивных фирм, зарегистрированных на подставные лица.

Конвертационный центр выявили в ходе расследования уголовного дела, возбужденного против предпринимателя по факту подлога официального документа - декларации по НДС.

В ходе обысков офиса, помещений и автомобилей фигурантов работники налоговой милиции изъяли пластиковые кредитные карточки, через которые махинаторы получали наличные, печати и бланки предприятий, задействованных в преступной схеме, а также другие доказательства противоправной деятельности.

В арсенале конвертаторов были даже поддельны печати хозяйственных судов ряда регионов Украины и нескольких налоговых инспекций.

В настоящее время в отношении организаторов преступной группировки возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Всего с начала 2009 года налоговой милицией пресечена преступная деятельность 65 конвертационных центров, отметили в ГНАУ.