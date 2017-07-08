На арестованного в Крыму украинца Панова давят с целью склонить к сотрудничеству со следствием – адвокат

Адвокат фигуранта так называемого «дела крымских диверсантов» Евгения Панова, которого содержат в симферопольском СИЗО, заявляет, что на его подзащитного оказывается психологическое давление для склонения к сотрудничеству.

Как сообщил Крым.Реалии адвокат Дмитрий Динзе, Панова перевели в камеру с ненадлежащими санитарными условиями.

«Насколько мы поняли, это сделали оперативники центрального аппарата ФСБ, работающие в Крыму, они приехали из Москвы. Таким образом, на Панова оказывают давление. Также его возят к следователю с мешком на голове, руки сковывают сзади, хотя могли бы это делать по-другому. Таким образом его склоняют к сотрудничеству и указывают, что если он не будет идти на сотрудничество, то и в дальнейшем его будут держать в тех условиях, в которых он находится сейчас», - сообщил адвокат.

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Защита Панова уже направила жалобу подконтрольным России крымским тюремщикам и в прокуратуру, чтобы санитарно-эпидемиологическое состояние камеры улучшили или перевели Панова в другое помещение.

«Мы передавали ему средство для обработки, чтобы вывести клопов, тараканов, но средство у Панова изъяли. Сейчас все 22 человека, которые там содержатся, искусаны, у всех нарывы, язвы, укусы. В обращении к врачу Панову было отказано», - рассказал Динзе.

Сам Панов, по словам защиты, неоднократно обращался к администрации изолятора, однако меры не были приняты.

***Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 2 июня продлил срок содержания под стражей Евгению Панову и Андрею Захтею, обвиняемым в подготовке «диверсий» на территории Крыма, до 7 августа.

10 августа прошлого года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Россией Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО Лефортово, а затем вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называет их провокацией российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.