"Диверсант" Панов встретил 40-летие за решеткой в Крыму, правозащитники призвали Путина отпустить его

"Сегодня, 6 июня отмечает юбилей заключенный в Крыму волонтер Евгений ПАНОВ. Свое 40-летие он встретит за решеткой. Несколько дней назад оккупационный суд в Симферополе продлил ему арест до 7 августа. В день его рождения родные и волонтеры Евромайдана SOS, которые уже третий год ведут кампанию Let My People Go Ukraine, обратились к Владимиру Путину с открытым видеообращением", - пишет Евромайдан SOS.

"Евгений Панов был задержан в Крыму в ночь с 6 на 7 августе прошлого года. Параллельно задержали Андрея Захтея, который работал таксистом в Симферополе. Обоих пытали несколько дней, проводили через тело электрический ток, угрожали сексуальным насилием. ФСБ официально сообщила о задержании только на четвертые сутки", - напоминает Евромайдан SOS.

Как сообщал УНИАН, по версии российского следствия, украинцы Евгений Панов и Андрей Захтей были в группе «диверсантов», которая пробралась с материковой части Украины в Крым через озеро Сиваш, чтобы осуществить теракты на полуострове. Российские спецслужбы утверждают, что во время захвата украинцев возле поселка Суворино, где якобы находился тайник с вещами, погибли двое российских офицеров.

ФСБ утверждает, что Панов и Захтей признали вину, однако обвиняемые направили в прокуратуру обращение, в котором заявили, что «свидетельства» даны под пытками.

Захтей работал в Крыму таксистом; Панов утверждает, что пытался въехать на полуостров через пограничный пункт с соблюдением требований обеих сторон, однако был задержан сотрудниками ФСБ России.

Власть Украины отрицает российские обвинения в адрес украинцев и называет их «провокацией» российских спецслужб.