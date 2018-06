"Я наполовину украинка": звезда "Теории большого взрыва" тронула сеть историей о первой поездке в Киев

When the building you took a selfie in front of posts your selfie on Instagram. #existential #postmodern #universityinkyiv Repost: @knu_uniА ви бачили? Емі Фара Фаулер - та сама дівчина Шелдона з "Теорії великого вибуху" у Києві. Кажуть, що приїхала по роботі :) оце так :D

A post shared by mayim bialik (@missmayim) on Jun 20, 2017 at 6:30pm PDT