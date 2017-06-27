"Я наполовину украинка": звезда "Теории большого взрыва" тронула сеть историей о первой поездке в Киев

Звезда сериала "Теория большого взрыва" Маим Бялик, которая недавно приезжала в Киев, осталась под большим впечатлением от путешествия в Украину.

Об этом американская актриса еврейского происхождения рассказала в трогательном письме на своем ресурсе GrokNation.

Так, Маим поделилась, что в украинскую столицу прилетала, чтобы сняться в рекламном ролике. Для нее эта поездка оказалась непростой, поскольку у Бялик связана неприятная история с нашей страной.

"Мои дедушка и бабушка жили во времена, когда они буквально были вынуждены бежать, чтобы выжить. И я выросла с этим: одна бабушка не могла говорить о войне, потому что начинала плакать так тяжело, что я прекращала расспрашивать; другая отказалась от своего польского гражданства, и я осознала тот факт, что она выросла в Польше, только когда мне было 30. Мой польский дедушка не имел ничего хорошего, чтобы рассказать о Польше; он жил в гонениях, ибо был этническим евреем. Вот какой волнующей эта часть мира была для моей семьи; я выросла с осознанием, что наша идентичность всегда была ярко и несомненно еврейской – независимо от страны, в которую мы пытались вписаться. Поэтому, когда я выяснила, что буду путешествовать в Киев, я была взволнована. Мы же сбежали оттуда", - начала рассказ Бялик.

Sort of fell in love with #kyiv. Here are highlights of the last 24 hours!!! #Ukraine A post shared by mayim bialik (@missmayim) on Jun 19, 2017 at 11:54pm PDT

Звезда поделилась, что для нее Украина является особенной страной, а сама Маим называет себя полуукраинкой.

"Возможно, это звучит не так уж необычно – не знать многого об этой части мира, поскольку американцы, как правило, вообще не понимают, где расположено что-то в мире – это часть нашего империалистического шарма! Но я полуукраинка. И это имеет смысл: если ты частично украинка, то можешь знать несколько вещей об Украине. На самом деле, в последний день в Киеве я выяснила, что город, к которому ближе всего жила моя венгерская бабушка перед войной, сейчас является частью украинской территории. Поэтому технически я украинка на ¾. Границы – это интересно. Как и идентичность", - пишет Бялик.

Маим призналась, что осталась в восторге от Киева. Особенно знаменитости понравились "украинские мужчины, которые с уважением относятся к женщинам", "недорогие" цены. Бялик назвала украинскую столицу современным городом, в котором хорошо жить".

My morning in #Kyiv. #ukraine #whatveganseat A post shared by mayim bialik (@missmayim) on Jun 18, 2017 at 2:18am PDT

"Люди и вкусы Киева – это невероятная смесь "старого мира" и модерности. Мужчины чрезвычайно вежливы и с уважением относятся к женщинам, без попытки быть мачо. Есть застенчивость и ощущение маленького городка, даже если это большой мегаполис. Официанты прямые и немного властные, но очень милым образом. Все очень недорогое и долларов здесь достаточно. Киев совсем не претенциозный или фантастический. Это город, в котором хорошо жить и, конечно же, он современный", - отозвалась о Киеве Бялик.

Актриса сообщила, что вместе с собой в Киев брала своих дедушку и бабушку, а также прадеда и прабабушку. "Я жива и мое существование – это их наследие. Я сделана из их ДНК", - добавила Бялик.

Напоследок Маим пообещала еще вернуться в Украину. Однако в следующий раз приедет подольше, чтобы посетить больше украинских городов.

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"Я снова приеду в Киев, но в следующий раз приеду на дольше, чтобы посетить и другие места. Я хочу еще раз посетить ту часть мира. Я хочу продолжить двигаться до тех пор, пока не посещу все места, откуда они нас прогнали. Однажды я поеду во Львов и Умань и поеду в Мукачево и в Сувалки (Польша), в Белосток (Польша) и в Одессу – и сделаю это с радостью и благодарностью. На утверждение простого факта, что я жива как еврейка. Как крупнейший акт возмездия, который я могу осуществить: акт бытия в месте, которое пыталось остановить даже мое существование", - подытожила письмо Бялик и добавила: "Я здесь. Спасибо, Киев, что вернул меня".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, о приезде Маим Бялик в Киев стало известно неделю назад. Актриса активно делилась фотографиями из украинской столицы в своем Instagram.