Скандал вокруг Евровидения-2017: НОТУ требует возвращения €15 миллионов, замороженных Швейцарией

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания считает возвращение арестованного залога за "Евровидение" главной задачей в решении конфликта.

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Об этом он заявил, отвечая на вопрос, известны ли причины, почему залог заморожен, передает "Украинская правда".

"Нам не интересно даже, кто (стал инициатором). Нам должны вернуть деньги, и мы будем этого требовать", - подчеркнул Аласания.

По его словам, сейчас этим вопросом занимается швейцарская юридическая фирма.

Председатель НОТУ также отметил, что пока нет оснований считать, что причиной инцидента может быть иск канала Euronews.

Перед этим 26 июня Deutsche Welle сообщило, ссылаясь на собственные источники, что причиной ареста мог быть иск телеканала Euronews к НОТУ из-за того, что в 2014 году НТКУ инициировала прекращение сотрудничества с Euronews, после чего телеканал требовал взыскать с тогдашнего НТКУ, а ныне НОТУ неустойку в размере 10,59 млн евро.

В Европейском вещательном союзе изданию также отметили, что они не являются инициатором блокирования средств. "Процедура наложения ареста инициирована не Европейским вещательным союзом, а третьей стороной, которую мы пытаемся установить", - отметили в письменном ответе на запрос DW.

Как сообщал УНИАН-Таблоид 22 июня, Женевское управления принудительного взыскания задолженности арестовало 15 млн евро, которые были выделены правительством Украины в качестве гарантии проведения Евровидения. Однако управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры.