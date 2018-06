Начинается Лондонский кинофестиваль (история, программа, режиссеры)

В столице Великобритании в среду открывается юбилейный 50-й Лондонский кинофестиваль.

Как сообщили РИА Новости в оргкомитете кинофестиваля, он будет проходить в течение двух недель, до 2 ноября.

Торжественная церемония открытия с участием мировых кинозвезд состоится в кинотеатре "Одеон" на площади Лестер-сквер в центре Лондона. По традиции фестиваль открывается показом британского фильма - в этом году это лента режиссера-оскароносца Кевина Макдональда "Последний король Шотландии" (The Last King of Scotland).

Фильм повествует о молодом шотландском докторе (его роль исполняет восходящая звезда британского кино - Джеймс МакЭвой), который попадает в Уганду и становится заложником одного из самых жестоких мировых диктаторов - Иди Амина (в исполнении Фореста Уайтакера). В фильме также снялись звезда "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон и другие известные актеры.

В рамках фестиваля ожидаются четыре мировые кинопремьеры, 32 европейских и 123 британских. Свои работы вниманию лондонской публики представят такие известные кинорежиссеры, как Ларс фон Триер (Дания), Энтони Мингелла (Великобритания), Аки Каурисмяки (Финляндия) и многие другие. Также пройдут встречи и мастер-классы режиссеров Пола Верховена и Тима Бертона, актера Дастина Хоффмана и других известных деятелей мирового кино.

Фестиваль традиционно является площадкой для лучших мировых кинолент из разных стран - в этом году их более пятидесяти, от Израиля до Австралии, от Филиппин до Канады.

В преддверии фестиваля в лондонском Национальном кинотеатре на южном берегу Темзы прошла ретроспектива фильмов, показанных на лондонском кинофоруме за прошедшие 50 лет - шедевров Куросавы, Бергмана, Бертолуччи, Висконти, Вайды и других всемирно известных британских и зарубежных режиссеров.

Лондонский кинофестиваль проводится в британской столице ежегодно с 1957 года. Его главный организатор - Британский киноинститут, а в последние годы мероприятие проводится при поддержке газеты "Таймс". В программе фестиваля - около 300 художественных, короткометражных, анимационных, документальных и архивных фильмов. Традиционными разделами на двухнедельном киносмотре являются "Новое британское кино", "Французские революции", "Кино Европа", "Мировое кино".

В рамках фестиваля состоится вручение нескольких кинематографических наград. Одна из наград - "Сазерленд Трофи" учреждена Британским киноинститутом. Кроме того, ряд фильмов выдвинут на приз Международной федерации кинопрессы - ФИПРЕССИ.

РИА "Новости"