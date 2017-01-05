Минюст заявил о планах в текущем году открыть магазины в тюрьмах и выдать заключенным карты для зарплат

Об этом заявил в эфире "5 канала" заявил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов.

"В этом году мы будем маленькие магазинчики запускать. Сейчас с (торговыми) сетями ведем переговоры. В текущем году мы начнем реализовывать запуск магазинчиков в (пенитенциарной) системе", - сообщил он.

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Чернышов также сообщил, что заключенным будут выданы зарплатные банковские карты, на которые будут поступать средства за выполняемую ими работу.

За денежные средства, перечисленные на карты, осужденные смогут приобретать продукты в тюремных магазинах.

Замминистра юстиции назвал данные нововведения одним из аспектов реформы пенитенциарной системы. По его прогнозам, реформа будет длиться 5-7 лет.