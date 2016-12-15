Концепция об антикоррупционных судах уже готова, законопроект подготовят за несколько месяцев - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Депутаты совместно с министерством и общественным сектором уже разработали концепцию антикоррупционных судов, а сам текст законопроекта – это вопрос нескольких месяцев", – заявил он.

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Как сообщал УНИАН, создание Высшего антикоррупционного суда в рамках проведения судебной реформы предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей, принятым Верховной Радой 2 июня 2016 года.

Согласно закону, в системе судоустройства действуют высшие специализированные суды как суды первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел: Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Их решения могут быть обжалованы в Верховном суде.

В состав Верховного суда входят судьи в количестве не более 200 человек. В его составе действуют Большая Палата Верховного суда, Кассационный административный суд, Кассационный хозяйственный суд, Кассационный уголовный суд и Кассационный гражданский суд.