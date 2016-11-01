В Беларуси опубликовали полную расшифровку переговоров пилотов "Белавиа" с диспетчерской "Жулян" (документ)
Появилась полная расшифровка записи переговоров экипажа "Белавиа" с диспетчерской аэропорта Жуляны.
Она предоставлена авиационными властями по запросу БЕЛТА.
Диспетчер: - "Белавиа-840", Киев-Радар.
Пилот: - Слухаю.
Диспетчер: - "Белавиа-840", поступило указание: вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета Жуляны. ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ БУДЕТ ПОДНЯТА БОЕВАЯ АВИАЦИЯ НА ПЕРЕХВАТ.
Пилот: - А что случилось такое?
Диспетчер: - В эфир не могу передать. "Белавиа-840", по прибытии все узнаете.
Пилот: - Не понял че-то я, это кто вам передал? Не получив ответа, пилот дублирует вопрос: - "Белавиа-840". Это кто информацию передал?
Диспетчер: - "Белавиа-840", "Украэроцентр".
Пилот: - А причина какая?
Диспетчер: - "Белавиа-840", я получил указания вернуть вас на аэродром вылета.
Пилот: - Жуляны, да?
Диспетчер: - Так точно, Жуляны.
Пилот: - Хорошо, разворачиваемся.
Далее в расшифровке приводятся разговоры экипажа в кабине самолета.
- Че за ерунда!
- Бред какой-то!
- "Белавиа-840". Еще раз уточните причину. Здесь какая-то ошибка, непонятно вообще, по какой причине.
- Belavia eight four zero, turn left, height is one eight zero... follows in Zhuliany runway zero eight.
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АТС (аэронавигационная информация и управление):
- Heading one eight zero for left zero eight Belavia s seven eight four zero.
Пилот: - Пипец, блин!
АТС: - Belavia eight four zero descent for at level one one zero.
Пилот: - Descent for one one zero eight four zero.
- Check.
Переговоры внутри кабины продолжаются.
- Б..., не успели уйти, а! Первый раз такая ерунда!
- Бред какой-то вообще, блин!
- Собственно, могли бы уже уйти… неразборчиво… авиация мы уже "лазду" проходим.
Пилот снова пытается уточнить у диспетчера, в чем причина.
Пилот: - Belavia eight four zero. Еще раз уточните, что за причина, непонятно вообще.
Диспетчер: - Belavia eight four zero, уточняем, сейчас… неразборчиво.
Пилот: - Здесь какая-то ошибка, мы уже на два зет, собственно мы над Беларусью.
Пилоты снова обсуждают между собой ситуацию (переговоры внутри кабины).
- Сейчас запутаем самолет. Подожди, пока не ставь.
- Блин, мы бы ушли уже, блин. Если бы мы знали, конечно. Не, ну пересекли уже всю, они уже… неразборчиво… мы недоступны.
- Какая-то ерунда, блин!
- Какой курс сказал? 180, да?
- Может, между вояками какая-то там пертурбация, может, что-то еще, блин.
- Или кто-то, какой-то пассажир у нас там, какой-нибудь, скорее всего, блин, ну, скорее всего, из-за пассажира или что-то в багаже.
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Наиболее вероятно, затем происходят переговоры со старшим бортпроводником:
- Ну, пока сами ничего не знаем.
- Да не знаю.
АТС: - Belavia eight four zero do you need hold pattern for descent?
Пилоты:
- А (продолжительное), причину уточнили? Белавиа восемь четыре ноль.
- Поставь Киев.
Диспетчер снова выходит на связь:
- "Белавиа-840", Киев-Радар.
Пилот: - Да.
Диспетчер: - "Белавиа-840", говорит руководитель полетов. Информация о вашем возврате на аэродром Жуляны ПОСТУПИЛА ОТ ВОЕННОГО РУКОВОДСТВА. Доклад более детальный вам скажут после посадки.
Пилот: - Понятно, возвращаемся.
Диспетчер: - "Белавиа-840", меня интересует информация о количестве пассажиров и расчетное время посадки.
Пилот: - Сейчас мы все уточним.
Переговоры внутри кабины:
- Выпускай интерцепторы. Аккуратно, потихонечку.
- Ну заходи. Наиболее вероятно, переговоры со старшим бортпроводником.
- Возвращаемся в Жуляны. Ну не знаю, сказали возвратиться.
- По техническим причинам, я сейчас скажу попозже.
- Сколько у нас пассажиров?
- Пассажиров 136, рассчитан примерно полсотни восемь минут.
Диспетчер: - "Белавиа-840", принял. Спасибо. Снижайтесь. Высота шесть тысяч футов. Эшелон перехода сто десятый QNH один ноль два девять.
Пилот: - Шесть тысяч, один ноль два девять, снижаемся. Девять... восемь четыре ноль, на курсе сто восемьдесят.
Полная расшифровка переговоров экипажа "Белавиа" с диспетчерской аэропорта Жуляны
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