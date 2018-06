В Беларуси опубликовали полную расшифровку переговоров пилотов "Белавиа" с диспетчерской "Жулян" (документ)

Она предоставлена авиационными властями по запросу БЕЛТА.

Диспетчер: - "Белавиа-840", Киев-Радар.

Пилот: - Слухаю.

Диспетчер: - "Белавиа-840", поступило указание: вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета Жуляны. ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ БУДЕТ ПОДНЯТА БОЕВАЯ АВИАЦИЯ НА ПЕРЕХВАТ.

Пилот: - А что случилось такое?

Диспетчер: - В эфир не могу передать. "Белавиа-840", по прибытии все узнаете.

Пилот: - Не понял че-то я, это кто вам передал? Не получив ответа, пилот дублирует вопрос: - "Белавиа-840". Это кто информацию передал?

Диспетчер: - "Белавиа-840", "Украэроцентр".

Пилот: - А причина какая?

Диспетчер: - "Белавиа-840", я получил указания вернуть вас на аэродром вылета.

Пилот: - Жуляны, да?

Диспетчер: - Так точно, Жуляны.

Пилот: - Хорошо, разворачиваемся.

Далее в расшифровке приводятся разговоры экипажа в кабине самолета.

- Че за ерунда!

- Бред какой-то!

- "Белавиа-840". Еще раз уточните причину. Здесь какая-то ошибка, непонятно вообще, по какой причине.

- Belavia eight four zero, turn left, height is one eight zero... follows in Zhuliany runway zero eight.

Читайте такжеМИД Беларуси о скандале с рейсом "Белавиа": у нас есть расшифровка переговоров экипажа, им угрожали боевой авиацией

АТС (аэронавигационная информация и управление):

- Heading one eight zero for left zero eight Belavia s seven eight four zero.

Пилот: - Пипец, блин!

АТС: - Belavia eight four zero descent for at level one one zero.

Пилот: - Descent for one one zero eight four zero.

- Check.

Переговоры внутри кабины продолжаются.

- Б..., не успели уйти, а! Первый раз такая ерунда!

- Бред какой-то вообще, блин!

- Собственно, могли бы уже уйти… неразборчиво… авиация мы уже "лазду" проходим.

Пилот снова пытается уточнить у диспетчера, в чем причина.

Пилот: - Belavia eight four zero. Еще раз уточните, что за причина, непонятно вообще.

Диспетчер: - Belavia eight four zero, уточняем, сейчас… неразборчиво.

Пилот: - Здесь какая-то ошибка, мы уже на два зет, собственно мы над Беларусью.

Пилоты снова обсуждают между собой ситуацию (переговоры внутри кабины).

- Сейчас запутаем самолет. Подожди, пока не ставь.

- Блин, мы бы ушли уже, блин. Если бы мы знали, конечно. Не, ну пересекли уже всю, они уже… неразборчиво… мы недоступны.

- Какая-то ерунда, блин!

- Какой курс сказал? 180, да?

- Может, между вояками какая-то там пертурбация, может, что-то еще, блин.

- Или кто-то, какой-то пассажир у нас там, какой-нибудь, скорее всего, блин, ну, скорее всего, из-за пассажира или что-то в багаже.

Читайте такжеВозвращение по требованию СБУ самолета "Белавиа" в Киев: виновник прокомментировал инцидент (видео)

Наиболее вероятно, затем происходят переговоры со старшим бортпроводником:

- Ну, пока сами ничего не знаем.

- Да не знаю.

АТС: - Belavia eight four zero do you need hold pattern for descent?

Пилоты:

- А (продолжительное), причину уточнили? Белавиа восемь четыре ноль.

- Поставь Киев.

Диспетчер снова выходит на связь:

- "Белавиа-840", Киев-Радар.

Пилот: - Да.

Диспетчер: - "Белавиа-840", говорит руководитель полетов. Информация о вашем возврате на аэродром Жуляны ПОСТУПИЛА ОТ ВОЕННОГО РУКОВОДСТВА. Доклад более детальный вам скажут после посадки.

Пилот: - Понятно, возвращаемся.

Диспетчер: - "Белавиа-840", меня интересует информация о количестве пассажиров и расчетное время посадки.

Пилот: - Сейчас мы все уточним.

Переговоры внутри кабины:

- Выпускай интерцепторы. Аккуратно, потихонечку.

- Ну заходи. Наиболее вероятно, переговоры со старшим бортпроводником.

- Возвращаемся в Жуляны. Ну не знаю, сказали возвратиться.

- По техническим причинам, я сейчас скажу попозже.

- Сколько у нас пассажиров?

- Пассажиров 136, рассчитан примерно полсотни восемь минут.

Диспетчер: - "Белавиа-840", принял. Спасибо. Снижайтесь. Высота шесть тысяч футов. Эшелон перехода сто десятый QNH один ноль два девять.

Пилот: - Шесть тысяч, один ноль два девять, снижаемся. Девять... восемь четыре ноль, на курсе сто восемьдесят.

Полная расшифровка переговоров экипажа "Белавиа" с диспетчерской аэропорта Жуляны

Как известно, 21 октября СБУ заставила пассажирский самолет компании "Белавиа", вылетевший из аэропорта "Жуляны" в Минск, вернуться в Киев. При этом украинская сторона якобы пригрозила белорусскому самолету истребителями. СБУ уже опровергла эту информацию.

Причина действий СБУ – присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника "Антимайдана". Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили – он прибыл в Минск другим авиалайнером.

МИД Беларуси вручило ноту временному поверенному в делах Украины. Беларусь на официальном уровне требует извинений и денежных компенсаций от Украины.