Тимошенко: кредит МВФ не представляет угрозы финансовой системе

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что кредит Международного валютного фонда не будет угрожать стабильности финансовой системы страны. Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в программе «Свобода на Интере».

«Заимствование денег - это неплохо, если они пойдут на развитие экономики, если они пойдут на возобновление новых денег. Это нормальная кредитная политика», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что кредит МВФ планируется использовать для стабилизации банковской системы, которая, в свою очередь, профинансирует экономику. «Ничего не угрожает сегодня, если этот кредит будет взят, стабильности финансовой системы. Напротив. Это возвращение депозитов, возвращения всего, что задолжали банки предприятиям, это практически оживление движения денег. Это ничем стране не угрожает», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, условия кредитной линии МВФ являются чрезвычайно выгодными для Украины. «Процент очень маленький - 3-4%, таких кредитов в мире сейчас нет, дают под 15% и больше. Потому я считаю, что это большой успех для Украины, что в такой тяжелый момент мы смогли это сделать. Другие страны берут сотни миллиардов. Мы остановились на минимальной сумме и, может, мы даже ее не используем», - прибавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что внешний долг Украины составляет 8% от ВВП, в то время, как в других странах этот показатель достигает 80%.

Как сообщал УНИАН, правительство, Нацбанк и МВФ согласовали на уровне экспертов условия выделения Украине стабилизационного кредита stand-by на сумму 16,5 млрд. дол. Программа финансирования должна быть одобрена Советом директоров МВФ.

Для вынесения этого вопроса на заседание Совета директоров необходимо принятие Верховной Радой антикризисного закона, проект которого был положительно оценен МВФ.

31 октября ВР приняла закон о первоочередных мерах относительно предотвращения негативных последствий финансового кризиса.