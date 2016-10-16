После аннексии украинские паспорта получили почти 9 тысяч крымчан – ГМСУ
Крымчане отдают предпочтение обычным паспортам в форме книжечки, поскольку с ними легче пересечь админграницу между материковой Украиной и анексованим Крымом.
Свыше 8,8 тысячи жителей Крыма получили паспорта гражданина Украины после аннексии Россией полуострова, сообщают Крым.Реалии со ссылкой на заявление Государственной миграционной службы Украины.
"За это время было оформлено 354 паспорта в форме карточки. Большинство наших граждан оформляют паспорта в форме книжечки. За этот период было оформлено, выдано и произведен обмен паспорта гражданина Украины в форме книжечки 8,5 тысячам наших граждан", – рассказала заместитель начальника отдела регистрации и эмиграции департамента по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации ГМС Украины Галина Субботенко на круглом столе в Киеве.
По словам Суботенко, крымчане считают лучшими привычные паспорта в форме книжечки, поскольку с ними легче пересечь адмінкордон между материковой Украиной и анексованим Крымом.
Также по ее данным, за период аннексии Крыма жителям полуострова в ведомстве предоставили около 80,5 тысяч административных услуг.
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"В частности, это услуги по оформлению, выдачи, обмена паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, вклеивания фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, выдача временных удостоверений, подтверждающих личность гражданина Украины, выдача проездных документов", – пояснила Субботенко.
После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящий "границу". На адмінкордоні работают три контрольных пункта въезда/выезда "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".