Карпачева хвастается, что вытянула на свет божий владельца "Фаины"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА отвергает обвинение владельца судна “Фаина” в том, что она своим вмешательством препятствует переговорному процессу по освобождению экипажа судна.

Об этом Н.КАРПАЧЕВА сообщила на пресс-конференции в понедельник.

Она отметила, что не вела и не могла вести переговоры с пиратами, поскольку этот вопрос является исключительно делом судовладельца.

Н.КАРПАЧЕВА отметила, что как только было захвачено судно, она и родные членов экипажа хотели встретиться с судовладельцем и обсудить все вопросы. «Неделю семьи искали судовладельца, не знали кто он, пока омбудсмен по собственным каналам не выяснила этот вопрос и вместе с членами семей не обнародовала, то наверное он и до сих пор бы прятался», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

«Мы это сделали открыто и публично, и я бы не хотела, чтобы судовладелец сводил мелкие счеты. Поскольку он должен был обеспечить безопасный рейс», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

При этом она еще раз напомнила, что судно и груз были застрахованы и в любом случае судовладелец ничего не потеряет. «Он даже теряет больше, когда вопрос решается через переговоры по освобождению экипажа», - прибавила она.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия на берег.

Пираты, по разным данным, требуют от 8 до 20 млн. долларов выкупа за моряков.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Н.КАРПАЧЕВА, в ходе переговоров 25 октября решила вопрос о доставке на судно продуктов и питьевой воды.

Украинский омбудсмен провела много встреч с должностными лицами Кении, среди которых спикер парламента, министр обороны и начальник генерального штаба; а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Кении Майклом РАНЕБЕРГЕРОМ; координатором программ развития ООН в Кении Эниасом ЧУМОЮ; представителем Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев из Сомали Гильермо БЕТОККИ.

Учитывая результаты всех переговоров, Уполномоченный по правам человека считает, что переговорный процесс по освобождению экипажа «Фаины» вышел на решающую стадию. Учитывая ситуацию в Сомали, где наступил коллапс государства как такого, в переговорном процессе достигнуто согласие о подключении совета старейшин племен.

26 октября руководство одесской компании «Тимекс том», которой принадлежит судно, заявило, что переговоры по освобождению из пиратского плена в Сомали судна «Фаина» поставлены под угрозу. По их словам, речь идет об усилиях уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Н.КАРПАЧЕВОЙ, которая была в соседней из Сомали Кении и шла на “несогласованные попытки начать свои собственные переговоры с пиратами”.