В Харькове сотрудник банка обокрал вкладчиков почти на 200 тысяч гривень

Злоумышленником оказался 27-летний житель города, на счету которого 5 фактов незаконного завладения денежными средствами клиентов.

Информация относительно незаконных действий сотрудника поступила в Основянское отделение полиции от руководства одного из банковских учреждений города.

Досудовой проверкой установлено, что злоумышленник, используя свое служебное положение, с целью незаконного завладения денежными средствами клиентов банка, без их согласия незаконно провел банковские операции и завладел средствами вкладчиков. Он нанес материальный ущерб на общую сумму 193 тысячи гривен.

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По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в крупных размерах) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Подозреваемый находятся под стражей. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, СБУ "накрыла" конвертцентр, который был организован сотрудниками банков с российским капиталом в Днепропетровской и Херсонской областях.