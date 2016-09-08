"Беспрецедентная спецоперация": силовики перекрыли крупнейший канал поставок продовольствия для боевиков "ДНР" (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

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"Подробнее на пресс-конференции...расскажут ее непосредственные участники. Скажу только, что...был перекрыт крупнейший канал поставок на неподконтрольную территорию продуктов питания, горюче-смазочных материалов, медикаментов и других товаров. При этом среди основных заказчиков таких поставок было так называемое министерство обороны "ДНР". То есть товары шли напрямую боевикам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на перевалочных базах проведены обыски, задержаны автомобили с товаром. И следственные действия еще продолжаются.

"Проведение этой спецоперации было связано с серьезным риском. Потому что в самом поселке активно ведут себя вражеские диверсионно-разведывательные группы, постоянно работают снайперы, а на выезде находится блок-пост боевиков", - добавил Билан.

По его словам, благодаря слаженным действиям правоохранительных структур, все участники - а в операции было задействовано более 100 человек - вернулись без потерь.