На Львовщине СБУ задержала украинца при попытке ввоза контрабандных спецсредств для слежки

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь СБУ во Львовской области Мирослава Клячковская, 20 июля сотрудники СБУ задержали 30-летнего львовянина, прибывшего на автомобиле Daewoo Lanos в качестве пассажира из Польши с контрабандной партией 20 GSM-трекеров (10 предназначенных для негласного аудио-и видеонаблюдения, еще 10 предназначенных для слежения в режиме GPS-навигации), которые он пытался незаконно ввезти в Украину. Контрабанда была замаскирована среди его личных вещей. Устройства изъяты и переданы на экспертизу.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные действия.