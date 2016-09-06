Активисты договорились с "Интером" и приостанавливают блокаду: канал должен изменить контент и уволить Шувалова

Об этом сообщил в комментарии УНИАН координатор акции, боец батальона «Святая Мария» Алексей Сердюк.

В частности, по его словам, ситуация с проведением акции протеста у здания телеканала на улице Дмитриевской изменилась.

«Мы пошли на компромисс и сняли блокаду на пять дней. Условие было такое, что за пять дней они уволят Шувалова и поставят какого-то патриотического человека, не гражданина России, а патриота Украины. И второе - они кардинально изменят контент канала», - сказал Сердюк.

В то же время он не сообщил, с кем именно из представителей телеканала активисты ведут переговоры.

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По его словам, активисты ожидают, что телеканал уберет из эфира все сериалы российского производства и песни российских исполнителей.

Таким образом, координатор акции по блокированию заявляет, что если указанные условия за пять дней будут выполнены, то блокаду телеканала не будут возобновлять.

«Если они не сделают то, что обещали, мы вернемся с гораздо большими силами и будем действовать гораздо жестче», - заверил Сердюк.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины.

Возле главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской проходила акция по блокированию телеканала, участники которой требовали прекратить его работу.