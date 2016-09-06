Блокада "Интера": протестующие не пускают сотрудников в центральный офис (видео)

Блокада телеканала перекочевала из-под обгоревшего дома новостной службы в центральный офис в центре Киева.

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Около сотни активистов разбили палатки и объявили бессрочную акцию с целью прекратить вещание телеканала. Корреспондент с места событий сообщает, что по состоянию на утро 6 сентября возле главного офиса канала "Интер" собрались митингующие, которые не пускают работников канала на работу. При этом обещают беспрепятственно выпускать.

Накануне "интеровцы" оставляли офис под крики "Ганьба".

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26 произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в здании было несколько возгораний. Пожар был локализован в 18:01. По фактам событий 4 сентября полиция открыла производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.