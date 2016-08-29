Правозащитники рассказали об освобождении 13 человек из "секретной тюрьмы" СБУ

Об этом говорится в сообщении на сайте правозащитной организации Amnesty International.

В отчете отмечается, что шесть человек были освобождены 25 июля, еще семеро, в том числе одна женщина - 2 августа. 12 из них были в списке, который ранее правозащитники передали главному военному прокурору Матиосу.

Кроме того, утверждается, что представителям организации удалось пообщаться с пятью освобожденными. Фамилии трех из них: Николай Вакарук, Виктор Ашихин и Дмитрий Королев. Они заявили, что намерены добиваться справедливости. Двое освобожденных пожелали остаться неизвестными.

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Так, Вакарук рассказал, что был прикован наручниками к кровати в больнице. Он и Ашихин утверждают, что их предупредили о молчании об их содержании "в тюрьме" и угрожали.

По данным правозащитников, сейчас в "тайных тюрьмах" СБУ находятся по меньшей мере пять человек. Двое из них - россияне, еще двое - украинцы. Пятый якобы психически болен.

Ранее помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович заявил о появлении в Украине секретных тюрем. По его словам, в некоторых районах Киева "игнорирование прав человека" укоренилось и имеет системный характер, поэтому это необходимо срочно решать.

В докладе Шимоновича по Украине зафиксированы сотни случаев незаконного задержания, пыток и жестокого обращения с задержанными - как со стороны боевиков, так и Киева.