Помощник генсека ООН Шимонович заявил о появлении в Украине секретных тюрем
Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович заявил о появлении в Украине секретных тюрем.
Об этом говорится в статье Максима Такера на The Times.
Шимонович раскрыл некоторые подробности доклада мониторинговой миссии ООН по правам человека по Украине еще до его обнародования.
По его словам, в некоторых районах Киева "игнорирование прав человека" укоренилось и имеет системный характер, поэтому это необходимо срочно решать.
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"Киев позволяет пытки и запускает секретные тюрьмы, сообщили в ООН", - утверждается в заголовке статьи.
В докладе Шимоновича по Украине зафиксированы сотни случаев незаконного задержания, пыток и жестокого обращения с задержанными - как со стороны боевиков, так и Киева.
Как сообщал УНИАН, 25 мая делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток обвинила Украину в отказе в полном доступе к местам лишения свободы.
Члены подкомитета были вынуждены прервать свою поездку по Украине, поскольку им отказали в доступе к некоторым мест лишения свободы или временного содержания людей под стражей, подчиненных Службе безопасности Украины.
26 мая СБУ не допустила миссии подкомитета ООН по предупреждению пыток в свои управления в Мариуполе и Краматорске из-за присутствия в ее составе россиянина.