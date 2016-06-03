Помощник генсека ООН Шимонович заявил о появлении в Украине секретных тюрем

Об этом говорится в статье Максима Такера на The Times.

Шимонович раскрыл некоторые подробности доклада мониторинговой миссии ООН по правам человека по Украине еще до его обнародования.

По его словам, в некоторых районах Киева "игнорирование прав человека" укоренилось и имеет системный характер, поэтому это необходимо срочно решать.

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"Киев позволяет пытки и запускает секретные тюрьмы, сообщили в ООН", - утверждается в заголовке статьи.

В докладе Шимоновича по Украине зафиксированы сотни случаев незаконного задержания, пыток и жестокого обращения с задержанными - как со стороны боевиков, так и Киева.

Как сообщал УНИАН, 25 мая делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток обвинила Украину в отказе в полном доступе к местам лишения свободы.

Члены подкомитета были вынуждены прервать свою поездку по Украине, поскольку им отказали в доступе к некоторым мест лишения свободы или временного содержания людей под стражей, подчиненных Службе безопасности Украины.

26 мая СБУ не допустила миссии подкомитета ООН по предупреждению пыток в свои управления в Мариуполе и Краматорске из-за присутствия в ее составе россиянина.