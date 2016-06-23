"Русский - чемодан росея!": добровольцы запустили воздушные послания в оккупированный Крым (фото)

Об этом сообщил координатор акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов.

«Сегодня аскеры батальона Номана Челебиджихана с границы послали воздушные письма-символы для оккупанта. Читайте надписи на шарах, мы вам расслабиться на нашей земле не дадим», – написал Ислямов в Facebook и опубликовал соответствующие фото.

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Как сообщает "Крым реалии", 20 июня глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что в Херсонскую область выехали добровольцы из Крыма, которые ожидают официального создания крымскотатарского батальона.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

В Национальной Гвардии Украины, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечают, что заявления о создании в их структуре крымскотатарского батальона, остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ленур Ислямов требует присвоить номер воинской части создаваемому крымскотатарскому батальону.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма и Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя неоднократно критиковали лидеров крымских татар за их планы создать крымскотатарский батальон в составе украинской армии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».