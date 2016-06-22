Глава МинАТО призывает не называть предателями крымчан с российским паспортом

Об этом он сказал в интервью газете "Голос Украины".

"В Крыму в чистом виде оккупация. Если здесь (на Донбассе) Россия отрицает свое присутствие, то по Крыму — нет", - подчеркнул Черныш.

Он отметил, что в Крыму надо сохранить для людей возможность интегрироваться в украинское пространство.

"Мы осознаем, что многие в Крыму, чтобы выжить, вынуждены получать российский паспорт. Тут кое-кто призывает признать их предателями. Категорически не согласен с такой позицией. Чтобы выжить, чтобы получать пенсию, которую мы не можем платить, потому что на той территории нет органов власти Украины, человек идет за российским паспортом", - пояснил министр.

По словам чиновника, в ведомство написал 75-летний житель Крыма.

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"Говорит: "Меня называют предателем, но я мне на что жить, хочу получать пенсию". Конечно, надо исходить из того, что есть фактические обстоятельства, с которыми мы не согласны и с которыми будем бороться. Но жизнь людей, которые хотят оставаться с Украиной, нельзя подвергать опасности. Сделать так, чтобы все 300 тысяч крымских татар выехали? Так этого и добивается оккупант", - сказал он.

Черныш подчеркнул, что для того, чтобы жить, крымчанам нужно водить детей в русские школы, пользоваться российскими больницами и так далее.

По его словам, "нужно дать честный ответ, как выходить из этой ситуации, даже бюрократической".

"Многие политики избегают этого вопроса. Нужно иметь мужество, ум... И играть в шахматы, а не из рогатки стрелять или пытаться чапаевским наскоком делать сложные вещи", - отметил глава МинАТО.