В Сумах прямо в парковой зоне выявили 500-килограммовый российский КАБ (видео)

Авиабомба, оснащенная модулем планирования и коррекции, чудом не взорвалась после падения.

В Сумах нашли 500-килограммовую российскую авиабомбу с модулем планирования и коррекции, которая не взорвалась после падения.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области, авиабомбу обнаружили в одной из зеленых зон города. Отмечается, что для обезвреживания 500-килограммовой авиабомбы прибыли взрывотехники и специалисты-саперы со специальной техникой.

Начальник управления взрывотехнической службы Главного управления Нацполиции в Сумской области Игорь Черняк рассказал, что полутонная фугасная авиабомба оснащена универсальным модулем планирования и коррекции, который люди называют КАБом.

Такая бомба, по его словам, способна преодолеть десятки километров в воздухе и поразить намеченную врагом цель.

"Оружие очень мощное и опасное, однако, к счастью, именно эта бомба не сработала. Получив сообщение о её местонахождении, мы совместно с коллегами-спасателями прибыли на место, оцепили территорию вокруг, чтобы не пострадали люди, и провели обезвреживание бомбы. Затем с помощью специальной техники Главного управления ГСЧС в Сумской области бомбу вывезли на специальную площадку для дальнейшего уничтожения", – заявил Черняк.

Вражеские удары КАБами по Сумам – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 августа оккупанты нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами (КАБами) по гражданской инфраструктуре Сум. Пострадали жилые микрорайоны и инфраструктура. В частности, в результате массированного авиаудара были повреждены ТЦ, 5 магазинов, остекление окон 10 многоэтажек, 3 частных дома, 5 легковых автомобилей. Также ранения получили 12 человек, известно, что их состояние удовлетворительное.

Кроме того, РФ нанесла удары и по другим городам Украины. В частности, в Комышанах в Херсонской области российский FPV-дрон попал в автобус, который перевозил работников на поле. В результате удара ранения получили шесть человек, сообщили в городской военной администрации Херсона.

Также утром 6 августа РФ атаковала жилой квартал в Запорожье. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о как минимум двух пострадавших в результате российской атаки.

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