В России следователи ищут неизвестных, пожаривших сосиски на Вечном огне под гимн РФ (видео)

Об этом УНИАН сообщили в региональном представительстве Следственного комитета.

"Следственными органами СК России по Кемеровской области в ходе мониторинга СМИ выявлен видеоролик, в котором молодой человек под гимн Российской Федерации совершает неподобающие действия на Вечном огне в городе Кемерово, оскорбляя память воинов погибших в Великой Отечественной войне. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности молодого человека, а также выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проведения доследственной проверки взят на контроль руководством следственного управления СК России по Кемеровской области.