В России следователи ищут неизвестных, пожаривших сосиски на Вечном огне под гимн РФ (видео)

13:36, 02 июня 2016
Общество
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В Кемерово следователи ищут неизвестных, пожаривших сосиски на Вечном огне под гимн России.

сосиски / Скриншот

Об этом УНИАН сообщили в региональном представительстве Следственного комитета.

"Следственными органами СК России по Кемеровской области в ходе мониторинга СМИ выявлен видеоролик, в котором  молодой человек под гимн Российской Федерации  совершает неподобающие действия на Вечном огне в городе Кемерово, оскорбляя память  воинов погибших в Великой Отечественной войне. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности молодого человека, а также выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проведения доследственной проверки взят на контроль руководством следственного управления СК России по Кемеровской области.

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