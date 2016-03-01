В Одессе шестеро парней жарили шашлыки на Вечном огне

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Патрульной полиции Одессы, 29 февраля около 23:00 патрульные получили информацию о хулиганстве возле памятника Неизвестному матросу в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

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«На месте патрульные увидели шестерых мужчин в нетрезвом состоянии, которые жарили мясо на Вечном огне мемориала. Правонарушителей, средний возраст которых - 25 лет, задержали и доставили в отделение полиции для составления необходимых документов за нарушение действующего законодательства и привлечения к ответственности», - отметили в пресс-службе.

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Справка УНИАН. В Одессе мемориальный комплекс - памятник Неизвестному матросу и Аллея Славы - открыли в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко в мае 1960 года. Гранитный 21-метровый обелиск возвышается над Черным морем, у его подножия горит Вечный огонь. К нему ведет Аллея Славы, где похоронены в одиночных и братских могилах Герои, которые сражались за Одессу в годы Второй мировой войны.