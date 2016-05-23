Украинское посольство поймали на контрабанде: в Венгрию под видом дипгруза везли сигарет более чем на полмиллиона

В пункте пропуска на границе с Венгрией в автомобиле, которым управлял водитель с диппаспортом, обнаружили груз сигарет на сумму свыше 600 тысяч гривень. Об этом сообщила Государственная фискальная служба в Закарпатской области.

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В субботу, 21 мая 2016 года, на пункт пропуска в "зеленый коридор" заехал легковой автомобиль марки VW Transporter под управлением гражданина Украины. К таможенному контролю гражданин предоставил дипломатический паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, письмо одного из посольств Украины, что в автомобиле перевозится дипломатический груз, который согласно конвенции не подлежит контролю, рассказывают в ГФС.

"Из-за того, что у транспортного средства были затонированы окна у работников таможенного поста не было возможности осуществить визуальный осмотр груза без открытия авто. В присутствии сотрудников УСБУ в Закарпатской области предложено гражданину предоставить возможность осуществить визуальный осмотр VW Transporter, на что гражданин заявил, что в транспортном средстве находится дипломатический груз и без разрешения и присутствия представителя МИД отказывается предоставлять доступ". – говорится в сообщении.

Впоследствии гражданин по устному указанию своего руководства был намаерен вернуться в Украину. Но пограничники авто остановили. В результате транспортное средство было направлено на углубленный досмотр.

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"При осмотре автомобиля обнаружено, что в салоне и конструктивных полостях правой и левой стенок кузова автомобиля находятся 56 890 пачек сигарет отечественного производства с акцизными марками Украины, а именно: 25 090 пачек LD RED, 24 610 пачек LD BLUE, 490 пачек LD BLUE LIMITED, 6 700 пачек PALL MALL LOW SMOKE SMEL", - сообщили в пресс-службе.

Объяснять ситуацию водитель отказался.

"Таким образом, гражданин Украины совершил действия направленные на перемещение сигарет отечественного производства с украинскими акцизными марками на общую сумму 620 911 тыс. грн через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием средств и способов, затрудняющих их обнаружение и представления документов, которые содержали неправдивые сведения относительно наименования груза перевозимых в транспортном средстве под видом дипломатического груза. Сейчас составлен протокол о нарушении таможенных правил, сигареты и транспортное средство, общей стоимостью 881 084 грн, - изъято", - подытожили пограничники.