Янукович: правительство намерено снизить налоги
17:42, 14 августа 2006Общество
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Об этом премьер сообщил на пресс-конференции
Правительство намерено при реформировании налоговой системы снизить налоги.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Мы будем двигаться только в сторону снижения налогов, первое. И второе - в сторону создания гибких механизмов уплаты налогов», - сказал премьер.
При этом он отметил, что в настоящее время первоочередным заданием является приведение в соответствие системы взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых органов.
Премьер подтвердил намерение правительства снизить косвенные налоги для промышленных предприятий.
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