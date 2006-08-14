Янукович: правительство намерено снизить налоги

Правительство намерено при реформировании налоговой системы снизить налоги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы будем двигаться только в сторону снижения налогов, первое. И второе - в сторону создания гибких механизмов уплаты налогов», - сказал премьер.

При этом он отметил, что в настоящее время первоочередным заданием является приведение в соответствие системы взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых органов.

Премьер подтвердил намерение правительства снизить косвенные налоги для промышленных предприятий.