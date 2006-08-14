Тендерную палату отдали Богатыревой

15:32, 14 августа 2006
Общество
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В руководстве произошли изменения

Съездом Тендерной палаты Украины утверждены изменения в составе руководства Тендерной палаты Украины.

Почетным президентом Тендерной палаты Украины избрана народный депутат Украины

Раиса Васильевна Богатирева .  

Первым вице-президентом стала народный депутат Украины Людмила Федоровна   Кириченко, председателем Наблюдательного совета Тендерной палаты Украины - народный депутат Украины Александр Николаевич Ткаченко.  

  Выступая на съезде, новоизбранная Президент Тендерной палаты Украины Раиса Богатирева  высказалась за необходимость расширения общественного контроля и усиления его функций в сфере государственных закупок, обеспечения максимально эффективного расходования государственных средств, усиления борьбы с коррупцией в этой сфере.

Полный список нового руководства Тендерной палаты

 

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