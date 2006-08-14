Тендерную палату отдали Богатыревой

Съездом Тендерной палаты Украины утверждены изменения в составе руководства Тендерной палаты Украины.

Почетным президентом Тендерной палаты Украины избрана народный депутат Украины

Раиса Васильевна Богатирева .

Первым вице-президентом стала народный депутат Украины Людмила Федоровна Кириченко, председателем Наблюдательного совета Тендерной палаты Украины - народный депутат Украины Александр Николаевич Ткаченко.

Выступая на съезде, новоизбранная Президент Тендерной палаты Украины Раиса Богатирева высказалась за необходимость расширения общественного контроля и усиления его функций в сфере государственных закупок, обеспечения максимально эффективного расходования государственных средств, усиления борьбы с коррупцией в этой сфере.

Полный список нового руководства Тендерной палаты