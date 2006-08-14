Шелудченко и Бойко определили основные задачи ”Нафтогаза”

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ШЕЛУДЧЕНКО заявляет, что основной задачей, которую ставит перед собой компания, будет «безаварийное и бесперебойное обеспечение всех потребителей газом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШЕЛУДЧЕНКО сказал, выступая перед коллективом компании после того, как министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО представил его в новой должности.

Как отметил в свою очередь Ю.БОЙКО, вступление В.ШЕЛУДЧЕНКО в должность руководителя компании будет «безболезненным и быстрым», так как В.ШЕЛУДЧЕНКО уже имеет опыт работы в «Нафтогазе».

Также Ю.БОЙКО отметил, что основной задачей, стоящей перед новым руководством компании, должна стать диверсификация источников энергопоставок в Украину. Министр выразил уверенность в том, что «Нафтогаз Украины» будет и дальше «стволовым хребтом нашей экономики».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров своими постановлениями назначил В.ШЕЛУДЧЕНКО председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и уволил с этой должности Александра БОЛКИСЕВА.