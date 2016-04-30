Суд восстановил в должностях киевских прокуроров, скандальная переписка которых попала в СМИ

Окружной административный суд Киева восстановил на должности прокуроров Днепровской прокуратуры – Сергея Лысенко и Дениса Соловья, известных еще, как "лысые птицы", говорится в сюжете ТСН.

Прокуроры засветились в июне прошлого года из-за смс-переписки, что попала в СМИ. Переписку вели в закрытой группе "Вайбер" под названием "Лысые птицы". Во время судебного заседания прокуроры в нецензурной форме обсуждали, как расправиться с участником заседания, который им чем-то не понравился.

Почти через год после увольнения Лысенко и Соловья снова восстановили в должности. Такая информация появилась в Едином реестре судебных решений.

Свое решение суд мотивировал тем, что в момент увольнения прокурор Лысенко находился на больничном, в деле же Соловья – недостаточно мотиваций для доведения тяжести вины.

Кроме того, суд постановил, что прокурорам должны начислить зарплату, которую они недополучили за "вынужденный прогул", а это 52 000 и 60 000 гривен.

Прокуратура города Киева уже подала апелляционную жалобу.

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Как сообщалось, 11 июня 2015 года прокуратура Киева начала служебную проверку по факту опубликованной в СМИ СМС-переписки между прокурорами в ходе судебного заседания, в которой содержатся предложения расправы над фотокорреспондентом, который осуществлял съемку хода судебного процесса. Переписка велась телефоном в закрытой группе Viber. В переписке также было немало ненормативной лексики.