СМИ узнали, как правоохранителям удалось найти место захоронения тела адвоката Грабовского

Место захоронения показали правоохранителям подозреваемые, уже признавшиеся в его убийстве, передает Страна.ua со ссылкой на собственные источники.

К настоящему моменту существует две прямо противоположные друг другу версии того, кто стоит за убийством.

Первую из них озвучил на прошлой неделе военный прокурор Анатолий Матиос.

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По его словам, операция была спланирована бывшими украинцами и спецслужбами РФ для создания картинки на заключительной стадии судебного рассмотрения дела в отношении российских спецназовцев.

"Подозреваемый, который имеет отношение к исчезновению этого адвоката Грабовского, даже сам не осознавал всего того, как его использовали. Он дает признательные показания", - добавил Матиос.

Согласно второй версии, которую озвучивали сотрудники Грабовского, к похищению адвоката российского ГРУшника могут быть причастны украинские силовые структуры.

К тому же, ранее адвокат Соколовская отмечала, что давление на защитников Александрова и Ерофеева осуществляет военная прокуратура ГПУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, Национальная ассоциация адвокатов Украины проинформировала, что адвокат Грабовский, который был объявлен пропавшим без вести, найден убитым.