СМИ узнали, как правоохранителям удалось найти место захоронения тела адвоката Грабовского
Тело адвоката российского ГРУшника Александрова Юрия Грабовского со следами увечий было обнаружено еще вчера.
Место захоронения показали правоохранителям подозреваемые, уже признавшиеся в его убийстве, передает Страна.ua со ссылкой на собственные источники.
К настоящему моменту существует две прямо противоположные друг другу версии того, кто стоит за убийством.
Первую из них озвучил на прошлой неделе военный прокурор Анатолий Матиос.
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По его словам, операция была спланирована бывшими украинцами и спецслужбами РФ для создания картинки на заключительной стадии судебного рассмотрения дела в отношении российских спецназовцев.
"Подозреваемый, который имеет отношение к исчезновению этого адвоката Грабовского, даже сам не осознавал всего того, как его использовали. Он дает признательные показания", - добавил Матиос.
Согласно второй версии, которую озвучивали сотрудники Грабовского, к похищению адвоката российского ГРУшника могут быть причастны украинские силовые структуры.
К тому же, ранее адвокат Соколовская отмечала, что давление на защитников Александрова и Ерофеева осуществляет военная прокуратура ГПУ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, Национальная ассоциация адвокатов Украины проинформировала, что адвокат Грабовский, который был объявлен пропавшим без вести, найден убитым.