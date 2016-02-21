На Одесчине столкнулись шесть автомобилей: погибли три пассажира международного автобуса

В Ширяевском районе Одесской области в ночь на 21 февраля в ДТП с участием шести автомобилей погибли три пассажира международного автобуса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области,

в 2.58 в службу спасения «101» поступило сообщение от дежурного полиции о том, что на 375 км трассы Киев - Одесса между населенными пунктами Жовтень и Старые Маяки произошло ДТП с участием 6 транспортных средств.

Установлено, что водитель рейсового автобус «Москва - Кагул» марки Setra Республики Молдова не справился с управлением и допустил столкновение с двумя грузовыми автомобилями «ДАФ ХФ» и «МАН». В результате опрокидывания автобуса с ним столкнулись еще и грузовой автомобиль «Скания», который развернуло поперек дороги, в который въехал легковой автомобиль «Шевролет Шанс Вида» и частный микроавтобус «Мерседес Вито». Обстоятельства происшествия уточняются.

Читайте такжеВ Запорожье прокурор на иномарке насмерть сбил пенсионера

По прибытию к месту вызова в 3.35 спасатели с помощью специального инструмента срезали боковые двери, изъяли пострадавшего водителя из поврежденного автобуса и передали его работникам скорой медицинской помощи. В автобусе находилось 37 человек, из которых 2 водителя. В результате ДТП погибли 3 человека (пассажиры автобуса). В Ширяевскую районную больницу госпитализированы 6 пострадавших. Из них 1 человек после оказания медицинской помощи покинул больницу. Проведен осмотр других участников ДТП, выявлены лица с незначительными травмами, которые от госпитализации отказались.

К ликвидации последствий аварии привлекалось пожарно-спасательное подразделение 38-й Государственной пожарно-спасательной части. Работниками полиции проводятся оперативно-следственные действия.