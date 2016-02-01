Минсоцполитики: В Украине зарегистрировано более 1,7 миллиона переселенцев
22:20, 01 февраля 2016Общество
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Количество зарегистрированных переселенцев в Украине составляет более 1,7 млн.
В Украине зарегистрировано более 1,7 миллионов переселенцев / Фото УНИАН
Об этом сообщает Правительственный портал.
Как отмечается в сообщении, «по состоянию на 1 февраля 2016 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1704937 переселенцев или 1346276 семей из Донбасса и Крыма».
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В частности, 714 867 семей обратились за назначением пособия, 669487 из них такую помощь назначено.
С начала 2016 получателям профинансировано 241 тыс. гривен, подчеркивается в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на 18 января на учете находятся 1 миллион 684 тысячи 815 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма
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