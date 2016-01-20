Землю Минобороны под строительство скандальных высоток в центре Одессы выделил Саакашвили (документ)

Как пишет "Южный курьер", еще осенью прошлого года стало известно, что одесский строительный магнат Аднан Киван, известный своим незаконным строительством высоток, которое ведется в обход решений суда, положений Генерального плана и на основе фальшивых согласований Министерства культуры, нацелился на застройку Итальянского бульвара.

Так, на официальном сайте его компании "Кадорр" появилась информация о строительстве двух высотных зданий в самом начале Итальянского бульвара, около театра музыкальной комедии. Ради этих строек было снесено старинное здание юнкерского училища, ранее выведенное из реестра памятников архитектуры.

Читайте такжеСаакашвили покинул Одессу во время чрезвычайной ситуации для собственного пиар-мероприятия - нардеп

Ранее редакция "Южного Курьера" недоумевала, каким образом Киван получил доступ к земле, принадлежащей Министерству обороны. Выяснилось, что согласно распоряжению главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили, земельный участок площадью 0,75 гектара, принадлежащий Минобороны, был передан Южному управлению капитального строительства Министерства обороны для "размещения и постоянной деятельности Вооруженных сил Украины". Распоряжение было опубликовано на официальном сайте ОГА.

Ранее этот же земельный участок отвели военным на основе решения Одесского горсовета от 10 июня 2015 года. Таким образом, отмечает издание, губернатор продолжает земельную и строительную политику городской власти, которую общественность города подвергает резкой критике.

Читайте такжеПрокуратура Киевской области вызвала Саакашвили на допрос

"Интересно, что же построит для военнослужащих, ветеранов АТО Южное управление капстроительства? Или же оно пригласит в качестве "инвестора" для строительства жилья вышеупомянутого бизнесмена, который, по странному стечению обстоятельств уже рекламирует на этом же месте на территории воинской части строительство сразу двух "жемчужин", - отмечает местное СМИ.

Ранее Киван выступал одним из участников благотворительного фонда "На благо Одессы", за счет которого вел свою предвыборную кампанию кандидат в мэры Одессы "от Саакашвили" Саша Боровик, а сам губернатор использовал эти средства для своих личных нужд и для обслуживания своей команды.