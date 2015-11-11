Затраты на рекламу Саакашвили на ТВ покрыли за счет благотворительного фонда для бойцов АТО - СМИ

Так, на канале "Интер" часто можно видеть 30-секундный рекламный ролик "Команда Саакашвили", передает "Думская".

По подсчетам опрошенных изданием экспертов, один выпуск в день такой рекламы обходится примерно в 70 тысяч гривен, а день ротации (15 выходов) - в миллион.

При этом в расследвании "Думской" сообщается, что представители команды Саакашвили не стали пояснять ситуацию.

В свою очередь сам глава Одесской области заявил, что кампания его протеже Саши Боровика была малобюджетной, потому что львиную долю работы делали волонтеры.

Стоит отметить, что хакеры из группы "Хинкали" сообщили, что взломали почту и Фейсбук ключевого игрока команды Саакашвили. В подтверждение своих слов они обнародовали якобы копии паспортов и скриншоты переписки из закрытых групп (издание их не показывает из этических соображений - Ред.). Также хакеры показали финансовые документы, среди которых счета на оплату, платежные поручения и гарантийные письма.

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Так, утверждается, что наиболее затратная часть избирательной кампании Саши Боровика - реклама на телевидении, размещение которой заказывал и координировал владелец взломанного ящика.

Из опубликованных документов можно сделать вывод, что размещение политической рекламы "Команда Саакашвили" на центральных телеканалах в конце октября было оплачено из средств благотворительного фонда "На благо Одессы" через рекламное агентство "Медиа Стратеджист Эйдженси", говорится в расследовании издания.

Стоит напомнить, что предвыборные ролики Саши Боровика и рекламу "Команды Саакашвили» показывали на телеканалах "Интер", СТБ и "Украина".

Редакция Думской, ссылаясь на обнародованные хакерами медиапланы, утверждает, что размещение роликов согласовывал Нишнианидзе. Также в руки хакеров попал проект договора между благотворительным фондом и рекламным агентством "Медиа Стратеджист Эйдженси" и счет на сумму три миллиона гривен за три дня телевизионной рекламы "Команда Саакашвили" на центральных телеканалах - с 29 по 31 октября. Это, как отмечает издание, соответствует выводам экспертов, которые оценили пиар Саакашвили в миллион гривень ежедневно.