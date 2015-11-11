Затраты на рекламу Саакашвили на ТВ покрыли за счет благотворительного фонда для бойцов АТО - СМИ
В сети появилась информация от "Грузинской хакерской группы "Хинкали", которая может пролить свет на источники финансирования дорогостоящей рекламной кампании Михеила Саакашвили.
Так, на канале "Интер" часто можно видеть 30-секундный рекламный ролик "Команда Саакашвили", передает "Думская".
По подсчетам опрошенных изданием экспертов, один выпуск в день такой рекламы обходится примерно в 70 тысяч гривен, а день ротации (15 выходов) - в миллион.
При этом в расследвании "Думской" сообщается, что представители команды Саакашвили не стали пояснять ситуацию.
В свою очередь сам глава Одесской области заявил, что кампания его протеже Саши Боровика была малобюджетной, потому что львиную долю работы делали волонтеры.
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Так, утверждается, что наиболее затратная часть избирательной кампании Саши Боровика - реклама на телевидении, размещение которой заказывал и координировал владелец взломанного ящика.
Из опубликованных документов можно сделать вывод, что размещение политической рекламы "Команда Саакашвили" на центральных телеканалах в конце октября было оплачено из средств благотворительного фонда "На благо Одессы" через рекламное агентство "Медиа Стратеджист Эйдженси", говорится в расследовании издания.
Стоит напомнить, что предвыборные ролики Саши Боровика и рекламу "Команды Саакашвили» показывали на телеканалах "Интер", СТБ и "Украина".
Редакция Думской, ссылаясь на обнародованные хакерами медиапланы, утверждает, что размещение роликов согласовывал Нишнианидзе. Также в руки хакеров попал проект договора между благотворительным фондом и рекламным агентством "Медиа Стратеджист Эйдженси" и счет на сумму три миллиона гривен за три дня телевизионной рекламы "Команда Саакашвили" на центральных телеканалах - с 29 по 31 октября. Это, как отмечает издание, соответствует выводам экспертов, которые оценили пиар Саакашвили в миллион гривень ежедневно.