Порошенко с семьей прогулялся по рождественской ярмарке во Львове (фото)

Президентская семья осмотрела ярмарку и пообщалась с людьми, которые также пришли на площадь в день Рождества Христова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Среди посетителей ярмарки немало львовян с семьями, гостей города, молодежи, школьников. Порошенко поздравил всех со светлым праздником, пожелал каждому Божьего благословения.

Возле Ратуши президент с семьей посмотрел Рождественский Вертеп и послушал праздничные колядки в исполнении горожан и творческих коллективов.