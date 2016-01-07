Порошенко с семьей прогулялся по рождественской ярмарке во Львове (фото)
17:39, 07 января 2016Общество
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Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной и детьми Евгенией, Александрой и Михаилом посетили ярмарку "Рождественское село" в центре Львова на площади Рынок и проспекте Свободы.
Порошенко с семьей посетил рождественскую ярмарку во Львове / president.gov.ua
Президентская семья осмотрела ярмарку и пообщалась с людьми, которые также пришли на площадь в день Рождества Христова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Среди посетителей ярмарки немало львовян с семьями, гостей города, молодежи, школьников. Порошенко поздравил всех со светлым праздником, пожелал каждому Божьего благословения.
Порошенко с семьей посетил рождественскую ярмарку во Львове / president.gov.ua
Возле Ратуши президент с семьей посмотрел Рождественский Вертеп и послушал праздничные колядки в исполнении горожан и творческих коллективов.
Порошенко с семьей посетил рождественскую ярмарку во Львове / president.gov.ua
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