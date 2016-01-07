В УГКЦ рассматривают вопрос празднования Рождества по Григорианскому календарю

Об этом сообщил глава УГКЦ, блаженнейший Святослав, сообщается на сайте УГКЦ.

Блаженнейший Святослав рассказал о том, что в УГКЦ рассматривают вопрос совместного празднования Рождества по Григорианскому календарю, но пока что ответа на него в перспективе ближайшего будущего нет.

Глава УГКЦ объяснил, что доподлинно неизвестен точный день рождения Иисуса Христа. Поэтому в ранних веках христианства празднование Рождества было установлено в день, когда римские язычники праздновали День рождения солнца (когда начинает увеличиваться световая часть дня). «Таким образом, христиане хотели наполнить этот день христианским содержанием. Поскольку Солнцем мира для христиан является Иисус. Таким образом, 25 декабря стали праздновать Рождество», – пояснил он.

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«Мы должны стремиться к тому, чтобы праздновать Рождество и другие неподвижные праздники по более точному Григорианскому календарю. Так, как это сейчас делают не только католики, но и большинство православных Церквей мира. Этот вопрос имеет не столько догматическое, сколько дисциплинарное содержание», – сказал глава УГКЦ, отметив, что из истории известно, что всякого рода изменения, в частности изменения календаря, провоцировали разделения и расколы.

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«Я хочу, чтобы этот вопрос поднимала не только иерархия, но и миряне. Все церковное тело может проникнуться идеей празднования неподвижных праздников по Григорианскому календарю. Кроме того, эта идея должна иметь экуменический характер. Мы будем иметь достаточно сил это осуществить, когда переход мы совершим вместе с нашими православными братьями. Тогда это благосклонно воспримется общественностью Украины и не породит новых препятствий для восстановления единства единой поместной Киевской Церкви», – сказал блаженнейший Святослав.