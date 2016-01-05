Минобороны изъяло из еще одной школы под Станицей Луганской шпионское оборудование боевиков (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отметили в ведомстве, в ходе отработки оперативной информации в селе Валуйское Станично-Луганского района Луганской области сотрудники Главного управления разведки Минобороны совместно с офицерами отдела специальных операций штаба АТО обнаружили на крыше общеобразовательной школы незаконно установленную приемопередающую антенну с оборудованием интернет-провайдера, который передавал сигнал с временно оккупированных территорий Луганской области. К месту находки прибыла следственно-оперативная группа Станично-Луганского райотдела милиции.

«По результатам работы с коммутационной стойки были изъяты маршрутизатор и три SFP-модуля. Эти устройства использовались бандформированиями «ЛНР» для снятия информации с электронных устройств военнослужащих ВСУ и местных жителей, которые находятся в радиусе действия антенны. Кроме того, с целью осуществления информационно-психологического воздействия данный провайдер блокировал интернет-доступ к украинским ресурсам и навязывал пользователям просмотр пропагандистских информисточников РФ и несуществующих «республик». Получая бесплатный доступ к сети Интернет, местные жители и украинские воины попадали под угрозу влияния российских спецслужб», - сообщает пресс-служба.

В ведомстве также напомнили, что в начале января украинские разведчики и офицеры Сил спецопераций штаба АТО обнаружили аналогичное устройство в селе Ольховое Станично-Луганского района.

Местные жители рассказали, что установить эти устройства предложили неизвестные якобы для обеспечения учащихся школ и местных жителей бесплатным Интернетом, при этом никаких договоров об оборудовании и обслуживании подписывать не просили.

По информации разведчиков, преступники пытались установить такие «аксессуары» через каждые 4 километра вдоль линии разграничения сторон

«Потому у украинских спецов впереди еще немало работы по выявлению зомбо-устройств, а также установлению лиц, причастных к этой деятельности», - сказано в сообщении.

Как отметили в министерстве, экспертиза найденного технического оборудования показывает, что сеть была установлена при содействии российских спецслужб.