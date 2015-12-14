Матиос в цифрах рассказал об эффективности работы военной прокуратуры

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По данным заместителя генпрокурора, все следователи органов прокуратуры (703 человека) расследовали в течение года 39 414 уголовных производств, из них следователи военной прокуратуры (127 человек) расследовали 21 796 производств (это 55% всех расследований).

Всеми следователями прокуратуры принято процессуальных решений (направлено в суд, приостановлено вследствие розыска, освобождено от ответственности, закрыто) по 26 040 производствам. Из них следователями военной прокуратуры такие решения принято по 16 892 производствам (64%).

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В суд всеми прокурорами переданы обвинительные акты и ходатайства об освобождении от ответственности по 4 555 производствам, из них следователями военной прокуратуры - по 3 462 производствам, что составляет 76% от всего количества.

В то же время в суд следователями военной прокуратуры направлено 115 обвинительных актов по делам о коррупции, что составляет лишь 20% от всего количества таких дел (575).

По данным Матиоса, в 2015 году в 5 раз увеличилось количество расследованных военной прокуратурой преступлений (с 4 373 в прошлом году до 21 796).

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Кроме того, в течение 2015 года в 3,8 раза увеличилось количество переданных военной прокуратурой в суд обвинительных актов (с 892 в 2014 году до 3 462 в течение 11 месяцев 2015 года).

"И маленькое (для словесных неработающих "экспертов") уточнение - в течение этого года одним следователем военной прокуратуры в месяц практически расследовано 17 уголовных производств (против 3 дел гражданских прокурорских следователей)", - подчеркнул главный военный прокурор.