Похищенные из Нидерландов картины нашли в доме соратника Януковича - фигурант скандала

Об этом Гуменюк написал на своей странице в Facebook.

Доброволец отметил, что "в пригороде Донецка на территории, подконтрольной "ДНР", в имении, принадлежащем человеку из близкого окружения Януковича, найдена коллекция живописи, которая была похищена 10 лет назад в одном из голландских музеев".

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По его информации, в настоящее время ведутся переговоры и принимаются все необходимые и возможные в этом случае меры, связанные с переправкой коллекции на подконтрольную Украине территорию и передачей ее Нидерландам.

Гуменюк утверждает, что это вся информация, имеющая отношение к делу с похищенными картинами.

"Все остальное - это истерика отдельно взятого голландского "искусствоведа", который мог стать героем своей страны, но решил стать героем России, и информационная диверсия со стороны наших заклятых врагов", - написал он.

При этом участник АТО утверждает, что "информация о найденной коллекции не была эксклюзивной - ни для кого, ни для меня, ни какой-то такой, из чего надо было делать тайну. Ею делились налево и направо. Кому-то - я рассказывал, кто-то пытался рассказать об этом мне. О ней знали добровольцы, волонтеры, ВСУшники, мои друзья, мои друзья, мои знакомые…"

"Я говорил: люди, здесь какие-то неизвестные герои нашли коллекцию, которую 10 лет назад кто-то украл в Голландии из музея. У меня с английским не сложилось, а интернет в селе "на волах едет", кто там знает английский и имеет возможность полазить по голландских ресурсах, найдите владельца, скажите, что здесь якобы нашлось их "барахло", - отметил Гуменюк.

Он утверждает, что проходили дни, а помощи ни от кого не было: "И тогда я пошел в посольство, чтобы порадовать их радостной новостью. Нет-нет, говорю, не надо меня благодарить, я только принес вам информацию и на этом - все. На этом - все. И третий раз: на этом все".

Как сообщал УНИАН, 8 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что над вопросом похищенных из голландского музея картин работает МИД Украины и Посольство Украины в Нидерландах, а также МВД.

Он выразил надежду, что эта ситуация не повлияет на результаты референдума по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, который запланирован на 6 апреля 2016 года во Нидерландах.

Справка УНИАН. На сайте музея Вестфрис (Westfries) нидерландского города Хоорн размещено сообщение с просьбой к властям Украины о помощи в возвращении украденных картин, за которые добровольческий батальон "Святой Марии" якобы требует 50 млн евро.

В сообщении отмечается, что были похищены 24 картины и 70 предметов из серебра XVII и XVIII вв.

В сообщении музея указано, что информаторы специалиста по похищенным произведений искусства Артура Бранда, которого привлекли к ведению переговоров, назвали два имени - лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока и экс-главы СБУ Валентина Наливайченко.