Нидерланды просят Украину помочь вернуть картины, за которые добровольческий батальон требует 50 миллионов евро выкупа

Об этом говорится в сообщении музея, размещенного на его веб-сайте, передает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеСША пригласили Нидерланды присоединиться к бомбардировкам ИГИЛ

В частности, в сообщении отмечается, что 24 картины и 70 предметов из серебра 17 и 18 века были похищены ночью, 9 января 2005 года.

"Муниципалитет Хорна получил надежду, что картины и серебро будут возвращены, когда в прошлом году одна из похищенных картин появилась на одном из украинских сайтов. В июле 2015 года два человека сообщили посольству Нидерландов в Киеве, что они представляют украинский добровольческий батальон. Этот батальон "ОУН" заявил, что владеет полной коллекцией украденных картин", - объясняют в музее.

В качестве доказательства была предоставлена фотография, на которой изображена одна из картин с экземпляром украинской газеты. Батальон выразил готовность передать картины, но при определенных условиях, одно из которых - не привлекать к этому процессу украинскую власть, рассказывают в музее.

Читайте такжеВ Киеве за миллионы продают предназначенные воинам АТО квартиры - СМИ

В свою очередь посольство проинформировало обо всем полицию и департамент юстиции Нидерландов, которые решили предложить муниципалитета Хорна вступить в контакт с обладателями украденного. Но из-за того, что у представителей муниципалитета не было соответствующего опыта, переговоры поручили специалисту по похищенным произведениям искусства Артуру Бранду (Arthur Brand).

В сообщении указано: в ходе переговоров Бранд обнаружил, что текущие владельцы "имеют совершенно нереалистичные идеи о ценности похищенных картин. Они оценивали их стоимость в 50 миллионов евро".

"Тогда Бренд предоставил контактным лицам научный доклад, в котором объясняется что, основываясь на суммах денег, вырученных на последних торгах за аналогичные работы тех же художников, вся коллекция должна быть оценена в минимум 250 тыс. евро и не более 1,3 млн. евро, если она еще в хорошем состоянии. Но коллекция не была в хорошем состоянии, поэтому он оценил текущую рыночную стоимость не более 500 тыс. евро", - говорится в сообщении.

В музее утверждают, что от имени Хорна Бренд предложил батальону компенсацию, но не получил никакого ответа.

После этого муниципалитет призвал Министерство иностранных дел попытаться ускорить дело по дипломатическим каналам. Были проведены переговоры на высшем политическом уровне, но они завершились безрезультатно.

"Существуют веские основания считать, что нынешние владельцы украденных картин пытаются продать их другим людям. Дальнейшее расследование показывает, что за кулисами добровольческого батальона действуют высокопоставленные лица", - утверждают в музее.

В сообщении указано, что информаторы Бранд назвали два имени - лидера партии Свобода Олега Тягнибока и бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко.

В этой связи в музее убеждены в необходимости возврата похищенного искусства "как можно скорее, прежде чем коллекция будет распродана по частям или ее состояние будет и дальше ухудшаться".

"Мы сделали все от нас зависящее и зашли в тупик. Поэтому мы хотим привлечь внимание, чтобы потенциальные покупатели знали, что они имеют дело с украденными произведениями искусства. Чтобы они имели правильное представление о реальной стоимости произведений искусства, а также мы хотим дать сигнал о том, что эти произведения искусства принадлежат только Хорну. Они бесценны с точки зрения истории периода золотого века Западной Фрисландии", - заявил директор Гердінк (Geerdink).

Читайте такжеИнтерпол задержал Корчинского в Италии

Мэр Хорну Ивонне ван Мастрігт (Yvonne van Mastrigt) выразила надежду, что "украинская власть понимает, что в этом вопросе у них есть ответственность, и что они могут сыграть важную роль в деле возвращения похищенных произведений искусства".