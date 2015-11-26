В Киеве выбросился из окна соратник Азарова
Украинский бизнесмен Игорь Сотуленко, которого связывают с бизнес-группой экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, покончил жизнь самоубийством.
Об этом стало известно ТСН из собственных источников.
Сотуленко ранее был председателем наблюдательного совета "Укрэксимбанка", членом наблюдательного совета "Ощадбанка", а также владел крупной автотрейдинговой компанией.
Милиция Киева подтвердила ТСН, что Сотуленко выбросился из окна собственной квартиры в центре Киева вчера, 25 ноября, в семь утра. Он оставил предсмертную записку.
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В сентябре 2014 года Печерский суд Киева постановил взыскать с Игоря Сотуленко и его компаний ООО "Автоинтернешнл Метрополис" (АИМ), ПАО "Завод коммунального машиностроение" 375 млн грн долгов. Бизнесмен пытался в течение почти года перевести это дело в суд международной юрисдикции, чтобы это дело рассматривалось по законодательству Кипра.
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Однако, 1 июля 2015 года Верховный суд Украины отказал в удовлетворении искового заявления.
Ранее при схожих обстоятельствах покончил с жизнью член "Партии регионов" Михаил Чечетов – он выпрыгнул из окна собственной квартиры. Другой соратник Азарова Александр Пеклушенко застрелился в марте текущего года.