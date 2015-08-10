В МВД решили, что Чечетов сам выпрыгнул из окна, и закрыли дело

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

В МВД отметили, что дело было открыто по формальным признакам, но в ходе следствия выяснилось, что смерть Чечетова наступила вследствие самоубийства, поэтому состава преступления в этом событии нет.

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Как сообщал УНИАН, 28 февраля экс-депутат от ПР Чечетов был найден мертвым. Он выпал с 17-го этажа жилого дома в Киеве. Следствие пришло к выводу, что причиной смерти Чечетова было самоубийство.