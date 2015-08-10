В МВД решили, что Чечетов сам выпрыгнул из окна, и закрыли дело
12:19, 10 августа 2015Общество
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Уголовное производство по факту смерти бывшего народного депутата от Партии регионов Михаила Чечетова закрыто.
Фотоиллюстрация / Фото УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
В МВД отметили, что дело было открыто по формальным признакам, но в ходе следствия выяснилось, что смерть Чечетова наступила вследствие самоубийства, поэтому состава преступления в этом событии нет.
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Как сообщал УНИАН, 28 февраля экс-депутат от ПР Чечетов был найден мертвым. Он выпал с 17-го этажа жилого дома в Киеве. Следствие пришло к выводу, что причиной смерти Чечетова было самоубийство.
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