Без света, воды, топлива и с повышенными ценами: в Меджлисе рассказали о жизни блокадного Крыма

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил первый заместитель главы Меджлиса Нариман Джелялов.

"Я считаю, что большинство жителей Крыма еще не отдают себе отчет, что так долго придется жить в таких вот сложных условиях. Конечно, местные власти пытаются что-то сделать, но, на мой взгляд, они оказались совсем не готовы", - отметил он.

Джелялов добавил, что, несмотря на то, что завтра начнут работать учебные заведения, всем дали рекомендации организовать обучение таким образом, чтобы как можно меньше использовать электроэнергию, то есть только то, что будет давать естественный свет. Такая же ситуация, по его словам, в детских садах. "И люди воспринимают это очень трудно, потому что в некоторых районах Крыма свет за последние двое суток давали несколько часов", - сказал он.

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Представитель Меджлиса также отметил, что сложная ситуация с водоснабжением. "В некоторых селах или населенных пунктах, где нет света, и воды нет. Поэтому люди выезжают к знакомым, родственникам, туда, где свет есть, и успели накачать в водонапорные башни воду и набирают в какие-то емкости", - сказал он.

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Кроме того, по словам Джелялова, очень тяжело с хлебом, потому что не все хлебопекарни оказались готовы к отключению. "Другие проблемы, в частности повышение цен на товары первой необходимости, связаны с отсутствием электроэнергии. По некоторой информации, электрогенераторы, которые стоили еще вчера утром 15 000 руб., вечером уже продавали за 30 000 руб. Очень большие очереди на заправочных станциях, люди пытаются вдоволь закупить бензина или дизельного топлива", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры остальных линий электропередач.

По информации «Укрэнерго», в настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.