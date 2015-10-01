Защита Савченко отреагировала на заявление Минюста РФ о ее возможной экстрадиции

Заявление Министерства юстиции РФ о возможности передачи летчицы и народного депутата Надежды Савченко в Украину после осуждения для отбывания наказания свидетельствует о том, что ее невиновность полностью доказана.

Об этом адвокат Савченко Марк Фейгин написал в Twitter.

«Итак, в связи с заявлением Минюста РФ о возможности передачи Савченко в Украину после осуждения для отбывания наказания... Минюст РФ озвучил условия: признание Украиной (а видимо, и самой Савченко) приговора российского суда и гарантировать отбывание наказания», - отметил он.

«Для ясности. Признание Украиной приговора российского суда может закрыть возможности для обжалования решения по Савченко в ЕСПЧ», - подчеркнул адвокат.

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По мнению Фейгина, гарантии отбывания Савченко наказания в Украине - это «обременение страны обязательствами внешнего характера».

На вопрос, что делать Украине, адвокат предлагает соглашаться. «После получения Савченко немедленно отпустить и гоготать в голос, показывая в сторону Кремля пальцем», - написал он.

«Заявление Минюста РФ свидетельствует об одной очень важной вещи: защита Савченко полностью доказала невиновность Надежды. Поэтому и суетятся», - убежден Фейгин.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.