Сегодня - ровно год со дня похищения летчицы Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Сегодня - годовщина со того черного дня, как попала в плен Надежда Савченко. Ее невиновность, незаконное перемещение и содержание на территории России уже неоднократно были доказаны ее адвокатами и авторитетными экспертами. Несмотря на многомесячные голодовки, высокое звание Героя Украины, мандат народного депутата, члена украинской делегации в ПАСЕ, российская власть отказывается ее освободить - как и многих других политзаключенных украинцев", - сказал Лысенко.

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Справка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

24 апреля нынешнего года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы.

21 мая ее адвокат Марк Фейгин заявил, что предварительное следствие завершено. Фейгин отметил, что Савченко обвиняют по трем эпизодам: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пяти человек. Имеются в виду граждане, спасшихся после обстрела российских корреспондентов под Луганском, сказал он.

6 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 30 июня.

Московский городской суд 10 июня по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко еще на три месяца - до 30 сентября, всего до 15 месяцев содержания под стражей.