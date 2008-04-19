Эксперты о мировых стандартах на лекарства и украинской фармацевтике

В ближайшем будущем из-за усиливающейся конкуренции украинские фармацевтические предприятия активизируют переход к мировым стандартам производства лекарств GMP (Good Manufacturing Practice - надлежащая производственная практика»).

К такому мнению пришли эксперты, опрошенные УНИАН.

Так, декан фармацевтического факультета Одесского государственного медицинского университета, д.ф.н., профессор Виктор ТРОХИМЧУК подчеркнул, что ведущие украинские предприятия уже пытаются работать по этим стандартам, хотя многие компании пока не имеют этой системы. «Но именно переход к стандартам GMP позволит обеспечить мировой уровень качества украинским фармацевтам, и соответственно такие предприятия смогут выдержать конкурентную борьбу за потребителя», - считает он.

Декан факультета промышленной фармации Национального фармацевтического университета, к.ф.н. Татьяна КРУТСКИХ отметила, что многие предприятия ведут работу в направлении перехода к стандартам GMP, и некоторые из них имеют серьезные достижения в этом вопросе. «И, в контексте вступления Украины в ВТО, только переход к новому уровню качества позволит украинским лекарственным препаратам выдержать борьбу с импортными аналогами», - Т.КРУТСКИХ.

Однако эксперты отмечают, что пока процесс перехода на новые стандарты идет достаточно медленно. Генеральный директор Научно-производственного онкологического и кардиологического центра «Макс-Велл» Владимир БУГАЙЧУК подчеркнул, в Украине большинство фармацевтических предприятий, которые стремятся к внедрению мировых стандартов, имеют лишь отдельные производственные участки, соответствующие требованиям GMP. «И только одно предприятие, на котором этим стандартам соответствуют все цеха, выпускающие 7 различных лекарственных форм, - это производственный комплекс «Макс-Велл». Наше предприятие изначально строилось по GMP, а уже существующим производствам в этом вопросе сложнее, ведь их модернизация – процесс длительный, нужно время и финансовые ресурсы», - подчеркивает В.БУГАЙЧУК.

Эксперты считают, что основным стимулом к модернизации предприятий согласно требованиям GMP будет конкурентная борьба. По словам Т.КРУТСКИХ, предприятия, которые хотят соответствовать международным стандартам уже начали процесс модернизации. И чем больше будет компаний, которые работают по GMP, тем быстрее остальные участники рынка осознают необходимость развития. Такого же мнения придерживается и В.БУГАЙЧУК. «Мы построили новое предприятие, где потребителю гарантируется европейское качество. Это принципиально важный шаг вперед для фармацевтического производства в Украине в целом», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в городе Борисполь Киевской области открылся уникальный комплекс по производству иммунобиологических и химико-фармацевтических препаратов «Макс-Велл». Производственные мощности завода позволят производить более 200 млн. капсул в год, около 150 млн. таблеток, 60 млн. флаконов, 30 млн. презаполненных шприцев, 30 млн. суппозиториев. Производимые препараты ориентированы на лечение онкологических, кардиологических и тяжелых вирусных заболеваний.

Уникальность данного предприятия заключается в том, что оно изначально было спроектировано и построено согласно стандартам GMP (Good Manufacturing Practice) – общемировых правил производства лекарственных препаратов.